Balen voor Philippe Clement: 'Twee clubs dringen aan op transfer van Dessers'

Cyriel Dessers kwam afgelopen zomer aan bij Rangers FC. Hij tekende er een contract tot midden 2027.

Cyriel Dessers verkaste afgelopen zomer van het Italiaanse Cremonese naar het Schotse Rangers FC. Eind vorig jaar kreeg hij Philippe Clement als nieuwe trainer.

De samenwerking zou echter van korte duur kunnen geweest zijn, want volgens Sky Sports Italia zijn zowel Hellas Verona als Torino enorm geïnteresseerd om hem binnen te halen.

Dessers, die volgens Transfermarkt op dit moment 4 miljoen euro waard is, scoorde 12 keer in 33 wedstrijden en deelde ook 7 assists uit. Mooie stats, die ze in Italië ook zagen.

Of de Nigeriaanse Belg zelf wil terugkeren naar de Italiaanse velden is niet geweten. Hellas Verona zou op dit moment het meest concreet zijn voor Dessers.

Geen leuk nieuws voor Philippe Clement, want onder zijn vleugels speelde Dessers de voorbije weken alsmaar beter en beter.