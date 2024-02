Besnik Hasi heeft opvallende mening over voorganger Defour en over aanpak KV Mechelen

Besnik Hasi speelt vanavond tegen zijn ex-club Anderlecht. De coach van KV Mechelen nam net voor de winterstop over van Steven Defour en heeft Malinwa naar een voorlopige achtste plaats geleid. Hij vond het voor Defour te vroeg om hoofdcoach te worden.

Hasi kent Defour natuurlijk goed. "Ik heb Steven nog niet gezien of gehoord sinds ik in Mechelen ben. Maar ik heb hem mijn groeten gestuurd via Vanderbiest, en hij heeft ze beantwoord. Alles is te snel gegaan voor Steven. Mechelen had meer tijd met hem moeten nemen", geeft hij aan in LDH.

"Hij was te onervaren als coach en heeft zichzelf verbrand. Ik, bijvoorbeeld, ben een andere coach dan toen ik Anderlecht in 2016 verliet. Ik ben rustiger, begrijp de spelers beter, en ben flexibeler op tactisch niveau. Vroeger wilde ik alleen in een 4-3-3 formatie spelen. Nu pas ik me aan aan de spelers die ik heb."

Defour was trouwens één van de favoriete spelers van Hasi. "Over Steven gesproken, ik heb alles gedaan om hem bij Olympiacos te krijgen toen hij bij Burnley was. De voorzitter herinnerde zich dat hij het verschil maakte tijdens de verlengingen met Anderlecht in Athene in de Europa League in 2016 (1-2). Maar uiteindelijk was hij te duur."