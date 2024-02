'Plots gaat KAA Gent hard: niet één, maar (minstens) twéé centrale verdedigers tekenen donderdag'

Plots gaat het hard voor KAA Gent. Niet één, maar (minstens) twee centrale verdedigers zijn op komst naar de Arteveldestad. En dus wordt het afwachten hoe de laatste dag van de wintermercato zal evolueren.

Stefan Mitrovic wordt al een tijdje gelinkt aan KAA Gent en nu lijkt de deal er ook wel degelijk te gaan komen. Maar naast de oude bekende met veel ervaring wordt ook al gekeken naar jeugdiger versterking voor de Buffalo's.

In die optiek laten Franse bronnen nu weten dat ook Hugo Gambor op de verlanglijst staat van Gent en dat ook die deal er op donderdag nog zou doorkomen. De 21-jarige centrale verdediger moet overkomen van Duinkerke.

Gambor ook op weg naar Gent

Volgens Het Laatste Nieuws zou de verdediger van 1.86 meter op woensdag al zijn medische testen hebben afgelegd, waardoor niets een deal nog in de weg zou staan. De verdediger uit de Centraal Afrikaanse Republiek was in juni einde contract bij Duinkerke.

Dit seizoen speelde hij al negentien wedstrijden in de Ligue 2, waarmee hij een sterkhouder was centraal achterin voor de Franse club. Volgens Transfermarkt zou zijn transferwaarde ondertussen zo'n 600.000 euro zijn, voor hoeveel geld hij naar Gent komt is niet geweten.