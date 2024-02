Openhartige Marc Overmars komt met wel héél bizar nieuws over ... Ajax Amsterdam

Van alle dingen die je niet zou verwachten, is een mogelijke terugkeer van Marc Overmars naar Ajax Amsterdam toch wel eentje die we in onze lijstjes vrij hoog zouden zetten. Maar de Ajacieden wilden hem wel terug.

Ajax Amsterdam ontsloeg Marc Overmars na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Daarna werd hij sportief directeur bij Royal Antwerp FC, waar hij nu door een mogelijke wereldwijde schorsing op zoek is naar een oplossing om functioneel te kunnen blijven. Maar de voorbije maanden probeerde Ajax Amsterdam zijn sterke man wel degelijk terug naar de Nederlandse hoofdstad te krijgen. Tot twee keer toe zouden ze hebben gepolst, waarvan ook nog een keertje dit seizoen. Overmars heeft het heel hard naar zijn zin bij Antwerp Dat heeft een openhartige Overmars bekendgemaakt in een interview aan de NOS: "Amsterdam voelt als mijn stad, maar ik heb het naar mijn zin bij Antwerp", aldus de Nederlander openhartig. "Ik wil bij Antwerp blijven." "Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Ze zien hoe moeilijk het is om iemand te vinden. Een poppetje op dat plekje. Zeker een Nederlander. Er komt veel bij zo'n functie kijken. De stress, de druk. Vind maar eens iemand die alle colonnes kan managen."