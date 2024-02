🎥 KV Oostende maakt degradatiestrijd in Challenger Pro League nog stuk spannender ondanks onwaarschijnlijke misser

Zaterdagnamiddag namen Lierse Kempenzonen en KV Oostende het tegen elkaar op. De Kustboys wonnen met 1-2.

KV Oostende trok zaterdag naar Lierse en kon er met 1-2 winnen. De uitploeg kwam na een halfuur spelen op voorsprong. Berte miste een strafschop, maar Laes kon de bal in de rebound toch tegen de netten werken. Henderson verdubbelde de voorsprong kort na rust.

Berte kende nog meer ongeluk. De aanvaller van KVO kon met de bal aan de haal en ging alleen af op de doelman. Hij dribbelt keeper Teunckens voorbij maar trapt daarna de bal in het zijnet van een leeg doel.

😳 | Het moeilijkste deel was nochtans al achter de rug. 🫣🥅 #LIEKVO pic.twitter.com/Abu8s1ZplB — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 3, 2024

Kort nadien maakte Lierse K. de 1-2. Poelmans scoorde met puntertje. Uiteindelijk bleef dit ook de eindstand en kon KVO de drie punten mee naar huis nemen.

De Kustboys staan na de overwinning plots niet meer laatste in de Challenger Pro League. KVO staat nu 14e in de stand met 16 punten. Lierse blijft 13e met 19 punten. Zo wordt de degradatiestrijd in 1B nog een stuk spannender.