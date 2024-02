Overmars doet grote onthullingen over transfer van Avila naar zijn oude liefde Ajax

Afgelopen zomer trok Gaston Avila van Antwerp naar Ajax. Opvallend en al even bijzonder was de gigantische transfersom.

Marc Overmars haalde Gaston Avila voor 4,4 miljoen euro op bij de Argentijnse topclub Boca Juniors. Vorige zomer kwam Ajax, de ex-ploeg van Overmars, op de Bosuil langs om de Argentijn weg te halen.

En vooral de transfersom, 12,5 miljoen euro, sprong daarbij in het oog. Ondertussen is het verhaal gekend. Avila was één van de grote miskopen van de al ontslagen Sven Mislintat en is momenteel voor lange tijd out na een zware blessure op training.

In een interview met NOS geeft Overmars aan dat hij zich zoveel mogelijk buiten de onderhandelingen over Avila gehouden had. “Ik heb Mislintat één berichtje gestuurd: 'Dit moet het zijn.' Het was de snelste deal ooit. Maar voor mij was het ook moeilijk, omdat ik dacht: Wat halen ze in huis?!”, klinkt het.

“Je moet iets verkopen aan de club waar je van houdt. Bij Ávila dacht ik: Hij is niet een typische Ajax-speler. Hij verkeerde zelf ook in dubio. Hij was een speler die in de spelersgroep echt geliefd was.”

De deal ging toch door. Overmars noemde de vraagprijs en Mislintat ging meteen akkoord. Financieel een heel goede deal, maar Avila speelde amper acht keer mee bij Ajax.