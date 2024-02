Het zit ook écht niet mee: nieuwe ferme domper voor Wouter Vrancken en KRC Genk

KRC Genk moest tegen Union SG een ferme opdoffer slikken met een nieuwe nederlaag. Het blijft daardoor wat hangen in de stand en moet stilaan gaan opletten voor Cercle Brugge. En er is nu nog slecht nieuws.

De kans dat Wouter Vrancken in de strijd om de top-6 nog kan rekenen op Alieu Fadera is bijzonder klein, zo klinkt het. Tegen Union SG was de winger er al niet bij en het ziet er niet meteen naar uit dat hij snel zal terugkeren.

Alieu Fadera maanden out, ook Sor buiten strijd?

Er zou een kruisbandletsel zijn opgemerkt, waardoor hij volgens Het Belang van Limburg (minstens) twee maanden aan de kant moet blijven. Op die manier zou hij ook de komende zes belangrijke wedstrijden van Genk gaan moeten missen.

Een nieuwe domper voor Wouter Vrancken, die tijdens de wintermercato ook al een aantal belangrijke spelers zag vertrekken (Munoz, Arteaga). En tegen Union SG greep met Yira Sor nog een andere aanvaller naar de hamstring, waardoor ook hij mogelijk een aantal weken uit is.