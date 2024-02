Na zware mentale opdoffer terug naar af (en bibberen) voor Rik de Mil en Westerlo?

Wanneer je in een positieve flow zit, stijg je makkelijker boven jezelf uit. Maar één nederlaag kan die flow helemaal doen omkeren. Zal dat ook bij Westerlo gebeuren?

De Kemphanen zaten namelijk in een goede flow met onder meer een overwinning tegen Cercle Brugge volgende week leek Rik De Mil Westerlo eindelijk terug op de rails te hebben gekregen. Maar Westerlo werd door een efficiënt OH Leuven met de voeten op de grond gezet zaterdagavond en verloor met 0-3.

Plots staat Westerlo nog maar één punt boven de streep. Verliezen van een rechtstreekse concurrent is dan meteen een zware dreun die de spelerskern krijgt te verwerken. "Maar", reageert De Mil meteen na de wedstrijd. "We hebben de voorbije weken een basis gelegd. Daardoor hangt de groep zo hecht aan elkaar dat we deze nederlaag ook mentaal aan zullen kunnen", is hij ervan overtuigd.

Toch was het even oplapwerk voor De Mil na affluiten; "Ze zaten even diep in de kleedkamer maar de basis blijft. Dit zal een dag of twee nazinderen maar moet dan opzij gezet worden. De spelers kennen elkaar ook zodanig goed dat er rechtuit gepraat wordt in de kleedkamer. Dit moeten we snel vererken want met Union wacht de volgende moeilijke uitdaging", besluit de Westerlo-trainer.