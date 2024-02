Charles De Ketelaere blijft lof oogsten in Italië na knalprestaties, ook coach Gasperini in de wolken

Charles De Ketelaere was zondag alweer de grote held bij Atalanta. De Belgische aanvaller scoorde twee doelpunten in de 3-1 overwinning tegen Lazio.

De Ketelaere zorgde tegen Lazio voor de 2-0 vanop de stip en later voor de 3-0 na een goede dribbel. 'De grote De Ketelaere-show', stond te lezen in La Gazetta dello Sport. Ook zijn coach Gian Piero Gasperini had mooie woorden voor hem.

"Mijn verdiensten aan zijn heropstanding? Hij stapt het veld op, dus alle verdiensten zijn voor zijn rekening. Hij vond een omgeving die hem vertrouwen gaf. Hij voelt zich zo goed dat hij zelfs bij een strafschop tegen mij zei: ‘Meneer, ik neem die wel’. Hij voetbalt nu sereen en straalt rust uit. Het was bekend dat hij grote kwaliteiten had. Hij levert zulke geweldige prestaties", vertelde Gasperini volgens Het Laatste Nieuws.

CDK is zo week na week beslissend voor Atalanta. Hij scoorde zijn negende doelpunt over alle competities heen. Hij gaf ook al zeven assists.