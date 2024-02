Frustratie bij RWDM na gelijkspel tegen Standard: "Dit is niet wat we wilden"

Tegen Standard toonde RWDM een verbetering in zijn spel, maar er waren nog steeds veel tekortkomingen. Mamadou Sarr hoopt dat de spelers zich zullen verzetten tegen Antwerp.

RWDM kreeg kort na het doelpunt dat de club op 2-1 voorsprong bracht, meteen het deksel op de neus. Standard maakte gelijk door een doelpunt van Kelvin Yeboah.

"We moesten winnen om Standard in te halen en als je ziet hoe de wedstrijd verliep, is het nog frustrerender. We staan achter, we komen terug en nemen de leiding en daarna... We kunnen het ons niet veroorloven om dat doelpunt te incasseren. Het is een gebrek aan concentratie en dat betalen we cash," zei een zichtbaar gefrustreerde Mamadou Sarr.

"Ik denk niet dat we ons beste spel hebben kunnen spelen omdat we vermoeidheid opbouwen met slechts twee dagen rust tussen elke wedstrijd. Maar qua waarden hebben we onszelf weer gevonden en dat is wat we wilden."

Gezien het verloop van de wedstrijd kon RWDM, dat eerst op achterstand stond, het zich niet veroorloven om deze wedstrijd tegen een directe overlevingskandidaat te verliezen: "We hebben niet verloren, maar dat is niet wat we wilden. We gingen op zoek naar een overwinning, maar we moeten door naar de wedstrijd van volgende week. Het zal moeilijk worden, maar we gaan vechten."