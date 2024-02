"Het kan gewoon écht niet meer, het stopt niet, heel bedroevend": is het blunderboek van de arbitrage (en VAR) echt zo vol?

"Het is heel bedroevend. Het is niet de eerste keer en we zijn niet de enige ploeg. Dit kan gewoon niet meer, echt niet meer." Hein Vanhaezebrouck is het beu, de arbitrage schoot ook dit weekend alweer te kort. Een lang lijstje van problemen stilaan?

"Het stopt gewoon niet. Ik draag vanaf nu zwart, want de arbitrage draagt geel, oranje, lichtblauw, groen ... Maar ze shinen niet hé", was Hein Vanhaezebrouck furieus na de 1-0 nederlaag van Gent op bezoek bij RSC Anderlecht. De Buffalo's gaan wel niet procederen tegen de gang van zaken, zoals Genk eerder op Anderlecht wél heeft gedaan.

Het toont wel opnieuw aan dat er wel degelijk een probleem is met de arbitrage. Week na week worden er flagrante fouten gemaakt door de arbitrage of de VAR. Elke maandag is er dan Under Review, waar de fouten worden uitgelegd of toegedekt. Maar een oplossing of er een verbetering lijkt voorlopig niet in zicht. Brian Riemer opperde refs uit het buitenland te laten fluiten, maar dat is het probleem verleggen.

🧐 | De wereldgoal van Julien De Sart wordt afgekeurd door een overtreding. Oordeel zelf. ⚖️👇 #ANDGNT pic.twitter.com/mXwkZbROvb — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 4, 2024

Het is de voorbije weken al wat geweest. Met (vooral) de afgekeurde goal van De Sart als toemaatje dit weekend in de wedstrijd tussen Anderlecht en Gent - er waren nog een paar andere betwistbare fases en in de slotminuut werd een aanval van paars-wit ook veel te snel afgevlagd.

Een weekje eerder was er het handspel van Hairemans in de wedstrijd tegen RWDM. Dat had ook volgens het Referee Department een strafschop moeten zijn, maar na tussenkomst van de VAR werd er niet ingegrepen. De coach van RWDM gaf toen ook al aan dat zijn team al meermaals benadeeld is geweest, zo was er eerder al een rode kaart voor Gueye toen hij geen geel had moeten krijgen maar wel een andere speler.

❗ | Le RWDM a fait appel au Referee Department et veut faire rejouer le match contre le KV Mechelen. 👀🖐️ pic.twitter.com/vefxIIcAbr — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) January 30, 2024

Dat RWDM die wedstrijd nu wil laten herspelen? Dat komt dan weer door de flagrante fout met een strafschop tussen Anderlecht en Genk een paar weken eerder. Die match moet (tot op heden) wél worden herspeeld.

Op de kop van het strafschopgebied bevindt zich nog een cirkeldeel dat zich op 9,15m van de penaltystip bevindt. Deze heeft als functie om de overige spelers op de voorgeschreven afstand van 9,15 meter te houden tot de strafschop is genomen. #andgnk #krcgenk pic.twitter.com/YC0kAerEtB — Jean Meeuwissen (@JeanMeeuwissen) December 23, 2023

Anderlecht wordt overigens niet continu bevoordeeld, want op speeldag 21 verloren ze twee punten tegen OH Leuven en bij een 1-0 voorsprong was er een duidelijke duw van Banzuzi op Dolberg waar hetzelfde Referee Department een elfmeter voor wilde.

Voorbeeld:

Er gebeurt een fout - Dolberg Banzuzi dit weekend

Heb je ze gezien - Ja want het spel lag stil door de var

Heb je ze correct bestraft - nee want ref departement zegt de dag erna dat ze een strafschop verwachten

Dus dat is dan fout tegen reglement? — Arno45Mitrovic (@Arno45Mitrovic) January 27, 2024

En daar stopte het allerminst dit seizoen? Een compleet lijstje maken lijkt stilaan onmogelijk, maar er gebeurde al heel veel. In Mechelen - Club Brugge (ook blauw-zwart wilde de wedstrijd laten herspelen) werd bij een doelpunt van Thiago geen VAR-lijn getrokken. In het busje waren ze Walsh vergeten ...

KAA Gent had in de wedstrijd op bezoek bij Club Brugge een strafschop kunnen en moeten krijgen na een fout van Mechele op Cuypers, maar dat was dan weer volgens Layec géén flagrante misser en dus mocht de VAR daar niet tussenkomen.

Shinen of niet shinen

In Charleroi - Standard had Ngoy geen rode kaart mogen krijgen, op speeldag 1 waren er al strafschoppen in Charleroi - OH Leuven en Club Brugge - KV Mechelen die het Referee Department niet had willen zien gefloten worden en er zijn ongetwijfeld nog een aantal fases op te noemen.

En dan is de VAR ook nog een paar keer moeten tussenkomen dit seizoen om fouten van de arbitrage goed te maken. Om maar te zeggen: echt aan het shinen zijn ze inderdaad niet, de mannen in het geel, oranje, blauw of groen.