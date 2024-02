'Thomas Meunier zal Borussia Dortmund verlaten en kiest voor opvallend avontuur'

Tijdens de wintermercato werd Meunier al gelinkt aan een mogelijk vertrek. De Belgische verdediger kon rekenen op interesse van onder meer Feyenoord, maar besloot uiteindelijk toch om bij Dortmund te blijven.

Nu lijkt het erop dat hij de Duitse club alsnog zal verlaten. Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft het Turkse Trabzonspor een principeakkoord om Meunier over te nemen van Dortmund. Zo kiest de speler toch nog voor een opvallend avontuur.

Het contract van de verdediger loopt in juni af, op deze manier kan de Duitse topclub nog wat geld aan hem verdienen. De onderhandelingen zouden heel goed verlopen, er zouden nog wat details besproken worden waarna er getekend kan worden. De transfermarkt in Turkije is nog open tot en met vrijdag.

­čÜĘ­čöÁ­čö┤ Understand Trabzonspor have reached an agreement in principle to sign Thomas Meunier from BVB.



Negotiations very advanced, final details and then it can be signed soon.



Trabzonspor, closing in on the deal ­čç╣­čçĚ pic.twitter.com/5eXSGNigWu