Winteraanwinst van Standard komt met mooie woorden die fans blij zullen maken

Kelvin Yeboah was een van de weinige Rouches die kon glimlachen na het gelijkspel bij RWDM. De Italiaanse aanvaller scoorde bij zijn eerste kans in een Standard-shirt.

Het duurde niet lang voordat Kelvin Yeboah beslissend was voor Standard. Na de 2-1 van RWDM maakte hij meteen gelijk. "Mijn eerste kans? Het was zelfs mijn eerste balcontact", lachte hij na de wedstrijd. "Ik denk dat we dat doelpunt verdienden, dus ik ben heel blij voor het team. Een punt is logisch. Wedstrijden als deze zijn nooit mooi, maar je moet vechten."

Yeboah arriveert bij Standard in een moeilijke situatie. "De situatie is wat ze is en het kost altijd tijd om de trend te keren. Scoren bij mijn debuut is ideaal voor mijn integratie, maar ik ben blij om hier te zijn en ik denk dat ik het team kan helpen. Ik heb de warmte van de fans al kunnen voelen en we moeten die warmte in ons hart houden, maar ook het hoofd koel houden."

Kelvin Yeboah maakte al een goede indruk en zou wel eens een zeer populaire speler kunnen worden bij de fans.. De Italiaan wordt uitgeleend door Genoa, maar was de eerste seizoenshelft ook al actief bij Montpellier.

"Ik wil vechten voor deze stad, deze club en deze supporters. Ik heb de sfeer in Sclessin kunnen proeven op de tribunes tijdens de vorige wedstrijd. Ik kan niet wachten om dat als speler te ervaren," lacht Yeboah. "De druk om met het nummer 9 te spelen? Ik heb voor dat nummer gekozen. Ik ben een doelpuntenmaker, dus als nummer 9 vrij is, neem ik het!"