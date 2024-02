🎥 "Ik ben de enige die STOP mag zeggen": absolute voetbalgod steelt de show tijdens dé show van het jaar in Italië

Er is maar één God, en het is ... Zlatan Ibrahimovic. Toch als je het aan de Zweedse ex-profvoetballer zou vragen. Na zijn periode als profvoetballer is hij nu Operating Partner bij RedBird Capital Partners aan zo nog steeds verbonden aan AC Milan. Deze week dook hij op in Sanremo.

In Sanremo is er deze week alweer de 74e editie van het Sanremo-festival, waar de Italianen op zoek gaan naar hun vertegenwoordiger voor het songfestival. Drie jaar geleden was Zlatan Ibrahimovic daar al eens co-host, nu maakte hij een acte de presence.

Presentator Amadeus wilde het orkest laten stoppen met spelen, waarop Ibrahimovic in zijn gekende stijl de honneurs kwam waarnemen: "De enige die stop mag zeggen, dat ben ik", aldus de Zweed. "De echte orkestmeester? Dat ben ik." Het leverde hilarische beelden op in het Teatro Ariston op de Via Giacomo Matteotti.

En zo kwam Ibrahimovic de show stelen op wat voor veel Italianen de show van het jaar is. Het Sanremo-festival is voor velen zelfs belangrijker dan het Eurovisiesongfestival - soms kiest een winnaar er zelfs voor om niet naar het Europese broertje te gaan.

Op dinsdagavond werden de artiesten voorgesteld op een eerste van vijf (lange) avonden, zaterdagavond (of zeg maar zaterdagnacht) kennen we de winnaar van het festival. Sowieso wordt het deze jaargang een zéér spannende editie.

© photonews

Met Emma Marrone, Il Volo en Mahmood zijn er drie ex-winnaars van Sanremo opnieuw op de partijen. Verder zijn er met Annalisa (foto hier vlak boven), Angelina Mango en Alessandra nog een paar grote favorieten die de honneurs komen waarnemen.

Ricchi e Poveri (die we kennen van de culthit Sarà perche ti amo, hallo AC MIlan-supporters?) is er bij, terwijl de ravissante Clara Soccini (foto helemaal boven) ondertussen onder de radar aan een opmars bezig is. Wie/Wat is uw favoriet? Laat het ons gerust weten.