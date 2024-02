"Nul motivering gekregen": de zaak Overmars is duidelijk nog niet van de baan

Marc Overmars werd enkele weken geleden wereldwijd geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag van in zijn tijd bij Ajax. Antwerp ging in beroep, maar kwam van een kale reis terug. Al gaan ze het daar niet bij laten.

Trekt Antwerp naar het CAS in Lausanne?

Royal Antwerp FC en Overmars gaan het daar wel niet bij laten. Woordvoerder Frank Neervoort is duidelijk over de procedure: "We hebben nul motivering gekregen. Slechts twee zinnen: in de eerste zin staat dat het beroep is verworpen, de tweede zin luidt dat de gemaakte kosten voor rekening van de heer Overmars zijn. We moeten nu eerst achter de motivering aan vooraleer we kunnen beslissen of we naar het CAS trekken", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Het valt dus nog af te wachten wat Antwerp gaat doen, maar de kans dat ze in beroep gaan lijkt bijzonder groot. Veel zal afhangen van de motivatie, maar voorlopig lijken Overmars en co de zaak nog niet te laten rusten. Het CAS in Lausanne is het internationaal Hof van Arbitrage voor Sport.