Vertrokken speler haalt uit naar ex-club Standard: "Het is absurd"

Renaud Emond verliet deze winter Standard en tekende voor Eupen, waar hij een contract voor anderhalf jaar met optie op een bijkomend seizoen kreeg. De spits kreeg bij de Rouches geen kansen meer en dat stak toch.

Hij zat in hetzelfde sukkelstraatje als Noë Dussenne. De voormalige kapitein van Standard sprak eerder al over een gebrek aan respect. "Het is niet aan mij om te oordelen of ik meer respect verdiende of niet", vertelt hij bij Sudpresse.

"Wat ik absurd vind in het geval van Noë, is dat er zelfs geen voorstel voor contractverlenging is geweest, net zoals bij mij. We hebben het hier toch over iemand die aanvoerder was en een topseizoen doormaakte."

"Hij en ik begrepen wel dat we op een gegeven moment niet meer dezelfde status in het team zouden hebben en waarschijnlijk minder zouden spelen, maar we konden nog steeds belangrijk zijn in de kleedkamer en de jongeren begeleiden. Uiteindelijk is er nooit enige stap in die richting gezet."

Waarschijnlijk speelde ook zijn leeftijd mee. Op zijn 32ste vertegenwoordigt hij niet meer het grote kapitaal. En Standard heeft geld nodig. "Dat is duidelijk. Tegenwoordig maakt men zich meer zorgen over de marktwaarde van een speler of zijn leeftijd dan over wat hij dagelijks aan een club kan bijdragen."