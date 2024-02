📷 OFFICIEEL Timothy Derijck trekt naar club waar hij al speelde

Timothy Derijck verbrak zijn contract bij Zulte Waregem. Ondertussen heeft hij een nieuwe ploeg gevonden.

Zulte Waregem kondigde donderdag aan dat het contract van Timothy Derijck in onderling overleg tussen speler en club verbroken werd. Een dag later kondigt ADO Den Haag zijn komst aan. Derijck kent de ploeg goed, want hij speelde er in het verleden al. De Nederlandse ploeg staat tweede in de tweede afdeling en wil de promotie pakken naar de Eredivisie.

“Timothy Derijck speelt het restant van het seizoen opnieuw in het geel-groen”, klinkt het op de website van de club. Hij tekende een contract tot en met 30 juni 2024. Daarmee keert Derijck voor de derde keer in zijn carrière terug bij ADO Den Haag.

Timothy Derijck maakte al eerder, van 2009 tot 2011 en van 2014 tot 2016, deel uit van de selectie van ADO Den Haag. Verder speelde hij in Nederland voor Feyenoord, PSV, FC Utrecht en NAC Breda. In totaal kwam de Belg tot 225 Eredivisieduels.

In België speelde hij de laatste jaren voor KAA Gent, KV Kortrijk en Zulte Waregem. Technisch directeur Joris Mathijsen over de terugkeer van Derijck bij ADO Den Haag: “Met de komst van Timothy is ook de laatste linie waarvoor wij een versterking zochten ingevuld. Timothy kent de club, inmiddels, als geen ander en past om die reden goed bij onze selectie en de fase waarin wij nu zitten.”

