Tedesco neemt alle hoop weg voor enkele kandidaat-Rode Duivels: "Geen tijd voor"

In maart staan er voor de Rode Duivels oefenwedstrijden tegen Ierland en Engeland op de agenda. Die hebben een heel duidelijk doel voor bondscoach Domenico Tedesco.

De laatste rechte lijn naar het EK in Duitsland wordt volgende maand al ingezet. De twee oefenwedstrijden buitenshuis tegen Ierland en Engeland zijn voor bondscoach Domenico Tedesco van cruciaal belang.

Hier en daar was te horen dat Tedesco in zijn selectie enkele nieuwe namen zou opnemen, om hen nog een laatste kans te geven om zich te tonen vooraleer de bondscoach zijn definitieve EK-selectie zal opmaken.

Maar die EK-selectie lijkt eigenlijk zo goed als rond, als we de bondscoach mogen geloven. Er zullen dan ook niet veel nieuwe namen meer opduiken in de selectie voor de twee oefeninterlands van maart.

Geen experimenten bij Rode Duivels in maart

“Neen, we hebben geen tijd voor experimenten”, zegt De Duitser aan Het Nieuwsblad. “Het zou makkelijk zijn voor mij om te zeggen dat we gaan experimenteren. Maar neen, we gaan ernaartoe met onze beste spelers en jongens die deze wedstrijden willen winnen.”

Gemakkelijk wordt dat zeker niet, tegen twee landen met een sterke reputatie. “Het is moeilijk om te winnen in Ierland en op Wembley. Dit wordt een goede test om te zien wat we nog missen. Dat kunnen we dan nog rechtzetten.”