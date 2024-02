🎥 Vertederend! Ciro Mertens steelt de show bij Galatasaray

Ciro, het 1-jarig zoontje van Kat Kerkhofs en Dries Mertens, heeft gisteren de show gestolen bij Galatasaray. Nadat vader een pracht van een doelpunt maakte in de 2-0-overwinning tegen Basaksehir mocht Ciro het veld op. Tot groot jolijt van de fans.

Ciro betrad na de wedstrijd het veld en rende enthousiast naar de spionkop van Galatasaray. Als een ware publieksmenner applaudisseerde hij en moedigde hij de harde kern aan, tot vreugde van papa's medespelers Eyup Aydin en Berkan Kutlu.

Nadat hij even in de schijnwerpers had gestaan, was het de beurt aan de kinderen van keeper Fernando Muslera. Vanuit de business seats zag hij hoe zijn vader de bezoekende keeper buiten het strafschopgebied verraste met een schot in de korte hoek.