Heeft Union problemen met absolute smaakmaker? Van onzichtbaar en gefrustreerd naar "egoïstisch"

Sinds zijn komst in augustus 2023 heeft Union alleen maar plezier beleefd aan Mohamed Amoura maar nu lijkt de Algerijnse spits toch in een dipje te zitten.

Amoura ging enkele weken geleden samen met zijn land Algerije kopje onder in de Africa Cup. De schaduwfavorieten lagen er al in de groepsronde uit. Amoura startte één wedstrijd en viel bij één wedstrijd in bij de rust maar kon ook niet voorkomen dat Algerije vroegtijdig werd uitgeschakeld in een groep met Burkina Faso, Mauritanië en Angola.

En dus verheugde Union zich op de vroeger dan geplande terugkeer van hun sterspeler die na een half jaar in België te voetballen al derde was voor de Gouden Schoen van 2023. Tegen Genk was de aanvaller van 1,70m nog goed voor een kopbaldoelpunt maar de voorbije twee wedstrijden was hij maar een schim van zichzelf.

© photonews

"Egoïstisch"

In de beker tegen Club Brugge afgelopen woensdag kwam de aalvlugge Amoura amper in het stuk voor. En zaterdagavond tegen Westerlo had hij ook een lastige wedstrijd. Hij trof dan wel de lat maar veel van zijn acties draaiden echter op niets uit. Bovendien liet hij zich in beide wedstrijden negatie opmerken met enkele drieste tackles wanneer hij zichtbaar gefrustreerd was.

Ook trainer Alexander Blessin hekelde de wedstrijd van zijn goudhaantje tegen Westerlo. "Hij was soms te egoïstisch, dat is duidelijk", was de Duitser streng. "We moeten op zoek gaan naar de vrijstaande speler, niet met oogkleppen richting doel lopen."

Een klein dipje voor Amoura? Dat komt dan wel op een ongelegen moment voor Union, vlak voor de confrontatie met Frankfurt in de Conference League. Bovendien staan er voor de leider nog enkele belangrijke weken voor de boeg.