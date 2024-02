Johan Boskamp heeft uitgesproken mening over loting Nations League voor Rode Duivels

Donderdag werd er geloot voor de Nations League. De Rode Duivels kregen Frankrijk, Italië en Israël als tegenstanders.

Met Frankrijk krijgen de Rode Duivels in de Nations League een absolute topper als tegenstander, maar ook Italië is zeker niet te onderschatten. Israël is dan weer een ploeg die meer dan een haalbare kaart moet zijn.

Bondscoach Domenico Tedesco was alvast blij met de loting, vooral omdat met Frankrijk en Italië er twee tegenstanders zijn waarmee de Rode Duivels zich echt kunnen meten. Een gemakkelijke kwalificatie zit er dus niet echt in.

Kalender van Rode Duivels in Nations League bekend

Ook analist Johan Boskamp was blij met de loting, zo laat hij weten in een interview met Het Belang van Limburg. “Het is eens wat anders dan die gebruikelijke poules met Noord-Macedonië en Poelkapelle , toch?”, klinkt het bij de Nederlander.

Al zijn er volgens Boskamp eerst nog andere prioriteiten op de agenda van de Rode Duivels. “Ik vind het leuk dat ze zich eens kunnen meten met twee toplanden. Frankrijk steekt er met kop en schouders bovenuit, maar tegen een Italië op de terugweg valt er zeker iets te rapen. Maar dat ze eerst maar eens een goede beurt maken op het EK!”

De kalender van de Rode Duivels in de Nations League kun je via deze link alvast bekijken.