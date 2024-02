Tissoudali en Depoitre duiden elkaars minpunten aan: "Daar wil hij aan werken"

Tarik Tissoudali en Laurent Depoitre zijn tot het einde van het seizoen het spitsenduo van KAA Gent. Dat hoeft niet noodzakelijk een probleem te worden als de twee op elkaar ingespeeld geraken. Want in principe zijn ze complementair.

Straks staan ze samen aan de aftrap tegen Cercle Brugge. Ze weten van elkaar ook waaraan er nog moet gewerkt worden. Zijn linkervoet, daar wil hij aan werken", aldus Depoitre in Het Nieuwsblad.

Daar gaat Tissoudali ook mee akkoord. “Klopt. Laurent moet in mijn ogen soms nog hongeriger zijn voor doel. Ik begrijp het wel: hij verbruikt al veel energie door hard te werken voor de ploeg. Het is dus niet altijd evident om dan ook nog eens elke keer op de juiste plaats voor doel te staan. Maar soms zou jij wat meer Luis Suarez moeten zijn.”

Qua efficiëntie zijn ze aan elkaar gewaagd volgens Tissoudali. “Volgens mij is dat wel in evenwicht. Lolo zal makkelijker uit een voorzet scoren, terwijl ik het eerder vanuit een actie zal doen. Wie scoort, maakt eigenlijk ook niet uit. Als we maar scoren. Liefst zondag al.”