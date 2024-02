🎥 Thomas Meunier alweer beslissend bij Trabzonspor en kan ex-speler van Anderlecht laten scoren

Thomas Meunier is nog maar net in Turkije. Toch kon hij al flink wat indruk maken. De Rode Duivel heeft opnieuw zijn beslissend vermogen getoond.

Aan het einde van de transferperiode tekende Meunier bij Trabzonspor en verliet hij Borussia Dortmund. Hij hoopt snel weer te groeien om volgend jaar deel uit te maken van spelersgroep die Domenico Tedesco meeneemt naar het EK 2024.

Enkele dagen nadat hij beslissend was geweest voor zijn team in de Turkse bekercompetitie met een assist, herhaalde de Rode Duivel dit kunstje in de Süper Lig. Trabzonspor speelde tegen Hatayspor op de 25e speeldag van de Süper Lig en won met 2-0.

Meunier gaf de assist voor het eerste doelpunt van zijn club, gescoord door de voormalige Anderlecht-speler Mahmoud "Trézéguet" Hassan.

Zo was Meunier in de twee wedstrijden die hij speelde al meteen twee keer van grote waarde. Trabzonspor staat momenteel derde in het klassement en strijdt om een plaats in Europa.