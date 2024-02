Drama op het veld: Verschrikkelijke beelden tonen hoe speler wordt doodgebliksemd tijdens wedstrijd

Afgelopen weekend deed zich een drama voor op een voetbalveld in Indonesië. Daar werd een speler doodgebliksemd tijdens een wedstrijd.

Het gaat hier om voetballer Septian Raharja. Hij nam het met zijn team FBI Subang op tegen 2 FLO FC Bandung in een oefenpartij. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd vroeger dan voorzien, om vreselijke redenen.

Het was aan het regenen in West Java, waar de wedstrijd plaatsvond, toen de bliksem plots insloeg op Raharja. Hij zeeg meteen neer en werd door zijn ploegmaats geholpen. In eerste instantie ademde hij nog wel, maar hij overleed nadien in het ziekenhuis.

De tegenstander liet al weten diep bedroefd te zijn door het gebeuren. Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.