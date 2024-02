Hint hij naar toekomst? PSG-voorzitter komt met statement over transfer van Mbappé

De voetbalwereld wacht vol ongeduld op het moment dat Kylian Mbappé zijn werkgever voor de komende seizoenen zal bekendmaken. Ondertussen is ook PSG met een statement naar buiten gekomen.

Het contract van Kylian Mbappé loopt aan het einde van het seizoen af. Real Madrid lijkt over de beste papieren te beschikken om de Franse aanvaller naar La Liga te halen, terwijl ook Liverpool FC allesbehalve kansloos is. De kleine Mbappé was namelijk een vurige fan van The Reds.

De derde kanshebber in dat rijtje is en blijft PSG. De huidige werkgever van Mbappé heeft de handdoek nog niet in de ring gegoten. Meer zelfs: voor de centen moet de Fransman simpelweg in het Parc des Princes blijven. Via DEZE LINK kan u een overzicht van de aanbiedingen van de drie clubs terugvinden.

Bovendien lopen de onderhandelingen tussen PSG en Mbappé nog steeds. "Ik kan en wil er momenteel niets over kwijt", is Nasser Al-Khelaïfi (voorzitter van PSG, nvdr.) heel karig met informatie in de Franse kranten. "Wanneer PSG én Mbappé een beslissing hebben genomen in het dossier zullen we communiceren over de toekomst."

Waar speelt Mbappé volgend seizoen?

Het zorgt ervoor dat de soap er alleen maar spannender op zal worden. Op deze manier staat Mbappé - de transfersoap van twee jaar geleden wordt nog eens overgedaan - al maandenlang in het middelpunt van de belangstelling. "Maar dat is mijn bedoeling niet. Ik heb zelf niets besloten", krijgt de Fransman het laatste woord."