Voormalige speler van Union SG binnenkort ploegmakker van Kevin De Bruyne en Jérémy Doku bij Manchester City?

Na het einde van zijn periode bij Union Saint-Gilloise, is Kaoru Mitoma uitgegroeid tot een sensatie bij Brighton. De Japanner geniet interesse van grote Engelse clubs.

Tijdens zijn eerste seizoen in de JPL kon Union Saint-Gilloise rekenen op de uitstekende uitleenbeurt van Kaoru Mitoma. Met 8 doelpunten en 4 assists in 29 wedstrijden was de Japanner vooral verbluffend op de flank. Nadien veroverde hij een basisplaats bij Brighton.

Op de velden van de Premier League heeft de 26-jarige speler meteen indruk gemaakt. Met 13 doelpunten en 14 assists in 66 wedstrijden, maar vooral een enorme bijdrage in het spel en het creëren van gevaar, is de international (20 caps, 7 doelpunten) misschien nu al een van de beste vleugelspelers van de Engelse hoogste klasse.

Kaoru Mitoma (ex-Union) binnenkort ploeggenoot van Doku en De Bruyne?

Dergelijke prestaties zorgen er natuurlijk voor dat Mitoma op het verlanglijstje staat van grote Engelse clubs. Volgens Fichajes, die informatie aanvullen die dit weekend in de Engelse pers verscheen, zijn Manchester United, Manchester City en Chelsea geïnteresseerd in zijn diensten.

Bij City zou de voormalige speler van Union uiteraard herenigd kunnen worden met twee Rode Duivels, Kevin De Bruyne en Jérémy Doku. In Londen, bij Chelsea, kan Mitoma kennismaken met Roméo Lavia. Zijn waarde wordt geschat op 50 miljoen euro volgens Transfermarkt.