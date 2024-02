Zijn er tekenen aan de wand bij Union? "Blessin is ongerust" en "Het is allesbehalve het moment voor een dipje"

Union SG heeft een twijfelachtige week achter de rug. De Brusselaars verloren na een barslechte wedstrijd op het veld van Club Brugge én lieten in het eigen Dudenpark punten liggen tegen KVC Westerlo. Herhaalt de geschiedenis zich?

Ook de voorbije seizoenen leek Union SG met de Champions Play-Offs in zicht vaart te minderen. Les Unionistes staan dan wel nog steeds afgetekend aan de leiding, maar de voorbije week moet zo snel mogelijk worden doorgespoeld.

"Die bekerwedstrijd bij Club Brugge was echt héél zwak", aldus Peter Vandenbempt op Sporza. "En ook na het gelijkspel tegen KVC Westerlo ging het in de reacties na de wedstrijd over verkeerde keuzes en spelers die te egoïstisch voetballen. Zo'n termen associëren we niét met Union, hé."

© photonews

Ook Vandenbempt merkt op dat Alexander Blessin de voorbije weken al kritischer was voor de eigen spelers. "Dat betekent dat de coach waakzaam is. En misschien zelfs ongerust. De voorsprong in het klassement is er nog steeds, maar ook Blessin weet dat hij moet waken."

Kan Union SG dit seizoen de titel wél pakken?

"De zaken die de coach heeft aangestipt zijn misschien de kanarie in de kolenmijn", besluit Vandenbempt met een opvallende vergelijking. "Het ergste dat er kan gebeuren is dat de kleedkamer die signalen negeert. Het is voor Union absoluut het moment niet om een dipje door te maken."