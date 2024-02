Zorgt houding van Brentford dat transfersom voor Nusa nog hoger ligt? Dit is de stand van zaken in transferdossier

De transfer van Antonio Nusa naar de Premier League gaat (voorlopig) niet door. Brentford FC weigert de overgang officieel te maken. De Engelsen stellen een héél belangrijke voorwaarde.

Nog eventjes herhalen: Club Brugge en Brentford FC hadden een akkoord over de transfer van Antonio Nusa. The Bees hadden maar liefst 37 miljoen euro veil voor de Noorse flankaanvaller, maar de medische proeven strooiden roet in het eten.

Er lijkt nochtans geen vuiltje aan de lucht. Scans wijzen op groeiletsel rond het kraakbeen van de knie, maar diverse dokters lieten al weten dat zo'n letsel geen probleem hoeft te vormen voor de carrière van Nusa. Meer zelfs: de flankaanvaller speelde afgelopen weekend dan ook gewoon tegen KAS Eupen.

© photonews

Club Brugge en Brentford zaten de voorbije dagen rond de tafel om de transfer af te ronden, maar dat is niét gelukt. Alle partijen hebben nog steeds de intentie om de deal tot een goed einde te brengen, maar het zijn de Engelsen die op de rem zijn gaan staan.

Brentford wil de komende weken en maanden afwachten hoe Nusa reageert op het veld. Met andere woorden: blauw-zwart heeft er alle baat bij dat Nusa in de titelstrijd zo veel mogelijk speelt én beslissend kan zijn. En misschien willen Tottenham Hotspur, Chelsea FC of Newcastle United plots wél richting die veertig miljoen euro gaan?