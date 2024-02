Blessin keert zijn kar over wedstrijdleiding na "big joke" tijdens Union-Westerlo

Niet voor de eerste keer stonden ook afgelopen weekend enkele scheidsrechterlijke beslissingen ter discussie. Vooral bij Union-Westerlo was er achteraf voer voor discussie.

Het rapport van de scheidsrechters, mogelijk herspelen van Anderlecht-Genk, menselijke fouten hier en daar... Het lijkt er wel op alsof er elke week iets mis gaat bij de wedstrijdleiding in de Jupiler Pro League.

Ook Union-trainer Alexander Blessin had het gehad na de discutabele strafschop die zijn ploeg tegen kreeg in het slot waardoor Westerlo op gelijke hoogte kwam. "A big joke", noemde hij het.

© photonews

Premier League en Bundesliga

Maar even later leek hij toch meer tot rust te komen wanneer hij het niveau van de Belgische scheidsrechters moest quoteren. "In de Premier League en de Bundesliga verdienen refs een veelvoud en gaan ze ook soms de mist in. Overal heb je soms grote problemen", besefte hij.

Ondersteunen

Ook Westerlo-trainer Rik De Mil treedt zijn collega bij: "Ze staan onder serieuze druk. We moeten dat begrijpen en hen ondersteunen. Ik doe het zelf eens op training, dat is een echte hel."

"En als ze dan beginnen discussiëren, twijfel je nog meer. Op een wedstrijd is een stadion erbij, de coaches die proberen in te praten... Het is een heel moeilijke job", klonk het.

Regels simpeler maken

Ondersteunen volgens De Mil, maar Blessin vindt dat de mensen die de regels opstellen het ook niet eenvoudig maken voor de scheidsrechters: "En dan komt er nog eens een blauwe kaart bij", zuchtte de Duitser. "De regels moeten net simpeler maken en door zulke dingen maken we het alleen maar lastiger", besloot hij.