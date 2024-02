Blessin hard voor scheidsrechter en VAR na puntenverlies in eigen huis: "Een grote grap!"

Leider Union liet zaterdagavond punten liggen na een gelijkspel tegen Westerlo. Union leek lange tijd op weg naar de overwinning maar een discutabele penalty in de blessuretijd besliste daar anders over.

"Ik praat normaal niet graag over de wedstrijdleiding, maar nu...", bijna elke trainer heeft dat zinnetje de afgelopen weken al eens moeten bovenhalen. Deze keer was het de beurt aan Union-trainer Alexander Blessin op de persconferentie na het gelijkspel tegen Westerlo.

"Voor mij was die penalty een totale grap.Ik ben voor de VAR, altijd geweest. Maar ik heb de fase nu 10 keer gezien... Het is een grote grap", foetert Blessin. "De scheidsrechter stond goed opgesteld en de VAR mag enkel optreden bij een duidelijk foute beslissing, dat was dit niet volgens mij."

De beelden

Al steekt de Duitse trainer ook de hand in eigen boezem. "Na de 2-1 hadden we enkele kansen om de wedstrijd af te maken. Als we dat doen, moeten we achteraf niet over die penalty praten.