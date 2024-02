'Dries Mertens wees afgelopen wintermercato een verbazingwekkend bod af'

Dries Mertens heeft veel plezier bij Galatasaray en laat doorschemeren dat hij aan het einde van het seizoen wel eens met pensioen zou kunnen gaan. Toch lag er deze winter een lucratief aanbod op tafel.

Wordt dit seizoen het laatste van Dries Mertens? De Rode Duivel heeft al laten weten dat hij serieus overweegt om met pensioen te gaan na afloop van zijn contract bij Galatasaray. Mertens tekende in 2022 bij de Turkse club.

En de topscorer aller tijden van Napoli blijft in trek. Volgens Corriere dello Sport heeft Dries Mertens afgelopen wintermercato een aanbieding gekregen uit... Saoedi-Arabië. Na een gek jaar in 2023 was de Saoedische markt deze winter wat rustiger, maar er valt nog steeds veel geld te verdienen. Volgens het Italiaanse medium zou hij een contract van 10 miljoen euro tot juni 2025 afgewezen hebben.

Tenzij er een grote verrassing is, zal Dries Mertens aan het einde van het seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak hangen, zoals hij onlangs nog uitlegde in een interview.