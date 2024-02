Geschorste Thibo Somers denkt aan leuke actie om Brugse derby met supporters te beleven: "Dat zou al heel veel kunnen goedmaken"

Thibo Somers was even ontroostbaar. De Cercle Brugge-speler pakte zijn vijfde gele kaart tegen KAA Gent en zal daarom niet op het veld staan in de Brugse derby.

Thibo Somers pakte dit seizoen voor de vijfde keer geel tegen KAA Gent afgelopen weekend. Dat wil dan ook meteen zeggen dat de 24-jarige Bruggeling niet zal meespelen in de Brugse derby. "Ik was echt even van de kaart, was vooral ontgoocheld en kwaad op mezelf. Het was ook het eerste wat door mijn hoofd spookte: zondag geen derby! De enige match die ik echt niet wil missen gaat nu aan mijn neus voorbij", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. Met een vader die een verleden heeft bij Club Brugge wordt zo'n derby altijd nog iets specialer weet Somers te vertellen. "Die derby is en blijft voor mij de match van het jaar. Mijn pa speelde voor Club, ik ben een geboren en getogen Bruggeling en mijn hele leven speelt zich af in Brugge en bij Cercle. Net voor mij betekent dat heel veel en dat moet ik nu missen. Het wordt een rotweek maar toch zal ik proberen om de ploeg zoveel mogelijk bij te staan en te helpen." Hij zal niet op de bank zitten maar wel in de tribune, al blijft de vraag waar precies. "Ik heb ook al zitten nadenken waar en hoe ik de match zal volgen. Vermoedelijk op de tribune samen met mijn vriendin, maar de supporters vroegen ook al om bij hen in de spionkop te komen staan." En dat zou wel eens kunnen gebeuren. "Dat zou ook wel plezant zijn en misschien verdeel ik het wel. De eerste helft op de tribune en de tweede achter het doel in de spionkop. Om dan nadien hopelijk met hen te kunnen vieren. Dat zou niet alles, maar toch al heel veel kunnen goedmaken."