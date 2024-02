Rode Duivel Arthur Theate laat zich uit over transfergeruchten rond terugkeer naar Serie A

Arthur Theate werd dit seizoen al aan verschillende clubs gelinkt. Zit er volgende zomer alweer een nieuwe transfer aan te komen?

Donderdag zal Arthur Theate weer naar Italië reizen voor het duel met AC Milan. "We gaan naar AC Milan met als doel het beste van onszelf te geven, om te winnen. We verstoppen ons niet. Na een moeilijke seizoensstart maken we aanpassingen. We willen blijven verbeteren, zelfs tegen Milan, ook al wordt het niet gemakkelijk", legt hij uit aan de Gazzetta dello Sport.

Theate heeft nog goede herinneringen aan San Siro: "Ik herinner me dat we daar in 2022 met Bologna 0-0 hebben gespeeld. Ibrahimovic was er. Ik hoop dat te herhalen en misschien zelfs beter te doen, ook al waren we met het Bologna van Mihajlovic meer verdedigend dan Rennes vandaag."

Hij werd ook gevraagd naar de geruchten dat hij samen met Leander Dendoncker en Cyril Ngonge naar Napoli zou gaan. Zal Theate deze zomer opnieuw naar Italië gaan? "Natuurlijk ben ik blij dat er over mij gesproken wordt in de Serie A, dat is mijn favoriete competitie. We zullen zien aan het einde van het seizoen", besluit hij.