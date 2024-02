Stefan Mitrovic komt met geruststellende woorden voor KAA Gent-fans in mindere periode

KAA Gent is de laatste tijd niet geweldig bezig. De club pakte na de winterstop 1 op 15. De strijd om Play-off 1 wordt zo nog zwaar.

KAA Gent zag een aantal sterkhouders vertrekken met Malick Fofana en Gift Orban. Ook moest de club het lang zonder een aantal spelers doen die naar de Afrika Cup en de Asian Cup trokken met interlandverplichtingen.

De Buffalo's staan momenteel zesde in het klassement met 39 punten. Dat zijn twee punten meer dan KRC Genk dat zevende staat. De strijd om Play-off 1 zal nog hevig worden. Winteraanwinst Stefan Mitrovic is er alvast van overtuigd dat zijn club die doelstelling zal halen.

"Er zijn ups en downs, maar je mag nooit aan jezelf twijfelen. Het geloof is er in het team, we twijfelen niet", vertelde hij bij de clubmedia. "We weten dat we kwaliteit hebben en dat we ons kunnen kwalificeren voor Play-off 1. Dat is nu ons hoofddoel. Als we dat halen, kunnen we nieuwe doelen stellen. Er zit geen twijfel in deze groep. We geloven erin en we weten dat we over de nodige kwaliteit beschikken."