Zomers vertrek sterkhouder Genk onafwendbaar? 'Na Atlético Madrid en Liverpool wordt ook deze topclub concreet voor waanzinnig miljoenenbedrag'

KRC Genk zag deze winter onder meer Arteaga en Munoz vertrekken, terwijl er ook nog steeds nadrukkelijk aan de mouw van Paintsil wordt getrokken. En ook een absolute sterkhouder lijkt steeds dichterbij een vertrek te staan.

Bilal El Khannouss heeft sowieso de clubs voor het uitkiezen, dat is al langer dan vandaag duidelijk. Tijdens de African Cup of Nations waren er ploegen die hem via Marokko wilden gaan wegkapen, maar zover kwam het niet.

Minstens tot de zomer blijft de jonge spelverdeler, daarna kan El Khannouss letterlijk en figuurlijk de mooie bestemmingen op een dartsbordje leggen om een uitgebreide keuze te maken. Tottenham of Liverpool in de Premier League, of liever Atlético Madrid in La Liga?

KRC Genk wil 35 miljoen euro vangen voor Bilal El Khannouss

Met Bayer Leverkusen en RB Leipzig zijn er echter ook Duitse kapers op de kust. Zeker die laatste ploeg zou nu verregaande interesse hebben. Volgens BILD zouden ze werk willen maken van een snelle deal voor deze zomer.

Eerder kocht de club ook al Maarten Vandevoordt van Genk. Dat ze hem vervolgens nog achttien maanden lieten rijpen bij de Limburgers maakt mogelijk de relaties tussen beide clubs nog iets beter. Toch wil Genk minstens 35 miljoen euro vangen voor de middenvelder.