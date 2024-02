"Europa opgeven?": Vanhaezebrouck kiest duidelijk standpunt

KAA Gent zit in een heel moeilijke periode. Sinds de start van het nieuwe jaar boekte de ploeg van trainer Hein Vanhaezebrouck slechts 1 op 15.

De wedstrijd in de Conference League tegen Maccabi Haifa moet voor KAA Gent de mentale boost worden, waardoor het ook terug de draad kan oppikken in de Jupiler Pro League.

“We hebben een sprankeltje nodig”, zei de trainer van de Buffalo’s tijdens zijn persconferentie, geciteerd door Het Laatste Nieuws. “We moeten gewoon winnen, liefst zo snel mogelijk in de competitie.”

Zondag was Vanhaezebrouck nog zeer pessimistisch en vroeg hij zich openlijk af hoe ze dit nog zouden kunnen redden bij KAA Gent, maar enkele dagen later is hij heel erg positief en kijkt hij vooruit.

KAA Gent wil Europa niet opgeven

“Europa opgeven? Geen sprake van. Zelfs als men dat mij zou vragen, zou ik dat weigeren. Nee, het is me nog niet gevraagd, maar het speelt geen rol. We zijn een topclub die al negen jaar op rij Europees speelt.”

Een zware januarimaand was ingecalculeerd, maar dat het zo zwaar zou zijn, daar had niemand zich aan verwacht. Een aanval die niet vlot scoort en een defensie die te gemakkelijk doelpunten weggeeft. Het zit hem aan beide kanten van het veld.

“Als je niet makkelijk scoort – want we speelden de voorbije weken best wel genoeg kansen bij elkaar – moet je inderdaad efficiënt zijn, zowel voorin als in je defensie”, besluit Vanhaezebrouck.