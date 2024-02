'Union SG wil geen risico's nemen en dat is ferme domper voor Europese clash'

Union SG neemt het in de tussenronde van de Conference League op tegen Frankfurt. Dat gaat het meer dan waarschijnlijk doen zonder een van de belangrijke spelers. Een flinke domper op de feestvreugde.

"We willen doorgaan in de Conference League en ons Europees verhaal is belangrijk, maar de competitie blijft toch nog belangrijker", aldus coach Alexander Blessin op de persconferentie van Union SG voor de clash in de heenwedstrijd tegen Frankfurt.

En dus lijken ze bij de Brusselaars niet al te veel risico's te willen gaan nemen, waardoor ze ook knopen doorhakken op diverse fronten. Om te beginnen bij doelman Anthony Moris, die meer dan waarschijnlijk niet zal spelen tegen de Duitsers.

Geen Moris, wel Lindner in doel bij Union SG?

De Luxemburgse doelman heeft last van een overbelasting aan de spieren. Op zich geen ernstige blessure, maar de staf van Union SG zou de goalie alsnog rust willen gunnen. Op die manier willen ze de risico's op een ernstiger blessure willen vermijden. Dat laat alvast La Dernière Heure weten.

Zonder Moris in doel lijkt het Heinz Lindner te zijn die opnieuw zijn kans zal mogen gaan wagen tegen Eintracht Frankfurt. Hij moet voor een goede uitgangspositie zorgen met oog op de terugwedstrijd in Duitsland.