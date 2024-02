Geraakt KRC Genk nog uit de negatieve spiraal? "Het is heel frustrerend, niet alleen voor de supporters"

Het zal voor KRC Genk nog lastig worden om aan een ticket voor Play-off 1 te geraken. De Limburgse club speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk op het veld van KV Mechelen.

KRC Genk wil Play-off 1 zeker nog halen, maar wat als dat niet gebeurt. Is het seizoen dan mislukt. "Ik wil niet het woord mislukt gebruiken, maar dan hebben we ons doel wel niet gehaald", vertelde Tolu.

De komende wedstrijden zullen allemaal belangrijk zijn. Genk speelt nog tegen een aantal clubs die de punten goed kunnen gebruiken. "De Belgische competitie is geen gemakkelijke. Het maakt niet uit tegen welke ploeg je speelt, geen enkele wedstrijd is gemakkelijk", gaat de spits verder.

Genk haalde na de winterstop 3 op 15. "Het is heel frustrerend. Het is niet alleen frustrerend voor de fans, dat is het ook voor ons en voor de coach. We moeten het nu wedstrijd per wedstrijd bekijken en dan krijgen we hopelijk de resultaten die we verdienen", besluit de Nigeriaan.