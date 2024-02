Paintsil vertrokken bij KRC Genk: Vrancken zet vervangers in wachtrij

Joseph Paintsil kon tegen RWDM sowieso niet spelen door een schorsing. Hij is echter vertrokken naar de Verenigde Staten om zijn transfer af te ronden.

Joseph Paintsil vertrok donderdag naar de States, om zijn transfer van KRC Genk naar LA Galaxy af te ronden, zo meldt Het Laatste Nieuws.

De details van de deal lekten al uit. De Ghanees zal voor vier seizoenen tekenen en verdient ongeveer het dubbele dan in Limburg. KRC Genk krijgt 8,5 miljoen euro voor de transfer.

Woensdag trainde Paintsil nog gewoon mee in Genk, maar hij kon dit weekend niet in actie komen tegen RWDM door een schorsing. Ook Yira Sor is nog twijfelachtig voor het duel met de Brusselaars en Alieu Fadera is nog out tot het einde van de reguliere competitie.

Volgens de krant zou Adedeji-Sternberg wel eens in de ploeg komen. Hij speelt vanavond niet mee met Jong Genk zodat hij zich volledig op het A-elftal kan focussen.

Kos Karetsas zal maximaal 45 minuten spelen met Jong Genk, zodat ook hij zaterdag in de spelerskern kan zitten voor de match tegen RWDM.