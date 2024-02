Stallone Limbombe (ex-Antwerp, ex-Gent) kiest voor terugkeer naar België en gaat voor Stijn Stijnen voetballen

Stallone Limbombe droeg in een niet zo ver verleden nog het shirt van Antwerp en Gent. België kan hem binnenkort weer aan het werk zien: Patro Eisden Maasmechelen is zijn nieuwe club.

De inmiddels 32-jarige Limbombe zat zonder club na zijn Cypriotisch avontuur. Daar was de winger aan begonnen na een vertrek bij Lierse Kempenzonen in 2022. Eerder waagde hij zich ook al aan buitenlandse escapades in Spanje en Turkije.

In eigen land stond Limbome naast zijn passages bij Antwerp en Gent op een blauwe maandag ook in de ploeg bij OHL, vooraleer naar het Lisp te trekken. In Cyprus voetbalde Limbombe aanvankelijk voor Famagusta. Zijn overstap naar Othellos Athienou werd geen succes.

Stijn Stijnen biedt hem nu een oplossing, want de keuze voor Patro betekent dus een terugkeer naar het thuisland. Stallone zal het dus ook gaan opnemen tegen broer Anthony, die voetbalt immers bij reeksgenoot SK Beveren.