Alweer een toptransfer op komst? 'Rode Duivel heeft clubs voor het uitkiezen in Spanje en ... Saoedi-Arabië'

Koen Casteels lijkt alvast van ploeg te gaan veranderen. De doelman van Wolfsburg is einde contract bij De Wolven en heeft voorlopig nog geen nieuw contract getekend. Dat lijkt er ook niet meer van te gaan komen voor de Rode Duivel.

🇧🇪 Koen Casteels, one to watch in goalkeepers domino as Sevilla and Al Ettifaq are both showing interest in Belgian goalkeeper for next season.



Wolfsburg already rejected a proposal from Nottingham Forest in January. pic.twitter.com/VwcP5D9GLd