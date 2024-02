Boskamp ziet rampzalige situatie in Belgisch voetbal: "Ik viel van mijn stoel toen ik het las"

Johan Boskamp heeft de gloriejaren van het Belgisch voetbal meegemaakt. Toen clubs nog de tering naar de nering zetten en toch sportieve successen behaalden. Maar het Belgisch voetbal zit tegenwoordig met een groot probleem: clubs die boven hun stand leven.

Deze week kwam aan het licht dat de clubs 193 miljoen euro verlies maakten. Een hallucinant bedrag. "Jeezes , ik viel van m'n stoel toen ik dat las. En dat voor een klein landje als België? Dat kan toch onmogelijk blijven duren", vraagt Boskamp zich af in HBvL.

Vooral de loonkost is problematisch. Die bedraagt bij veel clubs meer dan 80 procent van de inkomsten. "Vroeg of laat zullen de lonen toch naar beneden moeten of er gaan een paar clubs overkop. Nu gaat iedereen mee in het opbod om competitief te blijven, maar gezond kan je deze situatie echt niet noemen. Ik hou m'n hart vast.”

Paintsil, goed gedaan

Wie wel een positief resultaat kan voorleggen is Genk, maar die verkopen ook heel goed. Zoals net nog Joseph Paintsil. “Ik denk dat dit het juiste moment was om hem te laten gaan."

"Hij voelde zich geviseerd door de scheidsrechters, was meer bezig met randzaken dan met het voetbal. Als je dan nog een miljoentje of acht voor hem kunt vangen, moet je niet twijfelen. Het is alleen waardeloos dat ze nu heel hun rechterflank kwijt zijn."