Zwaar overdreven? West Bromwich-coach krijgt al na vijf minuten rood onder de neus voor bizarre reden

Een toch wel heel bizarre kaart. De West Brom-manager werd weggestuurd omwille van een zeldzame reden. Scheidsrechter Sam Allison stuurde de Spaanse coach niet weg vanwege een tirade tegen hem of een van zijn assistenten.

Nee, Corberan had de bal met zijn voet aangeraakt terwijl deze nog niet buiten het veld was. Volgens de regels moest hij weggestuurd worden. En zo geschiedde; Corberan vertrok zonder veel protest naar de kleedkamer.

Achteraf kon hij er ook geen uitleg over komen geven, want volgens de regels van de FA mag een trainer na een rode kaart geen interviews geven voor tv.

Strangest red card of the season? Corberan sent off in front of new owners! pic.twitter.com/feg45sLTMG