🎥 Reno Wilmots, zoon van Marc, scoort eerste profdoelpunt in België op heerlijke manier

Club Luik nam het zaterdag op tegen Seraing, dat voorlaatste staat in de Challenger Pro League. De degradatiestrijd blijft spannend, Seraing leed puntenverlies na een 0-4 pandoering.

Na iets meer dan een kwartier spelen stond de stand al 0-1 in Seraing. Reno Wilmots scoorde zijn eerste doelpunt als prof in België. En wat voor één. Wilmots nam een afvallende bal heerlijk op de slof en jaagde het leer via de deklat tegen de touwen.

🚀 | Zo vader, zo zoon. Reno Wilmots scoort z’n eerste profdoelpunt in stijl! 🥵 #SERRFCL pic.twitter.com/P3Y2kfr0ZY — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 17, 2024

De 26-jarige zoon van Marc Wilmots (ex-bondscoach, nu sportief directeur bij Schalke 04), speelde dit seizoen al bijna iedere wedstrijd volledig uit. Een keer was hij er niet bij wegens een schorsing.

Bij Seraing liep het vierkant. De club die flink moet strijden om degradatie te voorkomen slok na het doelpunt van Wilmots nog drie andere goals. De wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd nadat Seraing-fans rookbommen op het veld wierpen.