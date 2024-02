Jelle Vossen geeft de uitleg: was het nu hij of Stavros Gavriel die scoorde tegen Club NXT?

Zulte Waregem moest vrijdag absoluut winnen tegen Club NXT. Essevee won de West-Vlaamse derby met 1-3.

Zulte Waregem pakte vrijdag tegen Club NXT, met trainer Vincent Euvrard, die even ter discussie stond, in de tribune, de drie punten. Broodnodig, maar ook enorm veel deugd doen. Voor het team, maar ook voor Jelle Vossen die uit blessure terugkeerde.

Hij zette Essevee met twee treffers op rozen, al werd het eerste doelpunt van Zulte Waregem blijkbaar toegekend aan Stavros Gavriel en niet aan Jelle Vossen.

“Ik denk dat de bal nog niet helemaal over de lijn was, maar eigenlijk maakt het niet veel uit”, lacht de kapitein van de West-Vlamingen aan Het Laatste Nieuws.

Zulte Waregem gaf bijzonder weinig weg, maar moest wel zelf eerst weten te scoren en dat lukte niet in de eerste helft. “Met mijn goal in de slotfase was ik heel erg tevreden, ja, omdat ik toch al een paar grote kansen de nek had omgewrongen.”

Zulte Waregem wil promotie naar 1A pakken

De eerste twee doelpunten van Essevee vielen haast precies op dezelfde plek. De aansluitingstreffer leek even voor paniek te zorgen, maar Kyrian Sabbes owngoal zette de eindstand op het bord.

Een verdiende zege volgens Vossen, al biedt dat geen garantie voor de toekomst.

“In de Challenger Pro League moet je elke wedstrijd honderdtwintig procent zijn. Er worden door iedere ploeg, ook door ons, veel punten verloren. Ik denk dat we daarom beter match per match de zaken bekijken, zonder al te veel op de twee rechtstreekse promotieplaatsen te focussen.”