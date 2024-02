KV Oostende-coach Jamath Shoffner heeft mooie woorden voor zijn kern na overwinning tegen Lommel SK

KV Oostende kon zaterdag met 0-1 winnen op het veld van Lommel SK. Zo klimmen de Kustboys alweer wat in het klassement in de Challenger Pro League.

KV Oostende-coach Jamath Shoffner was erg tevreden met de nieuwe overwinning. "Ik weet ook niet waarom we zoveel beter spelen op verplaatsing dan thuis", begint hij bij Het Nieuwsblad. "In elk geval is het geloof in eigen kunnen hier sterk."

"Het samenspel is prima en ze voetballen aan een hoge intensiteit. Ze vormen een hecht team met een stevige structuur. Natuurlijk bereikten we stilaan de limiet qua fysiek, want we waren aan onze vijfde match in vijftien dagen toe. Daarmee moet je in elke analyse rekening houden. We moesten onze momenten goed kiezen in transities."

Shoffner geeft toe dat de voorbereiding moeilijk was na de nederlaag tegen Club Luik. Toch konden zijn troepen de rug rechten tegen Francs Borains en Lommel.

"Na de nederlaag tegen Luik waren we een beetje bang voor deze week. We toonden echter onze vechtersmentaliteit op Francs Borains en in Lommel. Als je met elf spelers voor elke meter en iedere bal knokt, maak je het ook Lommel moeilijk."

De KVO-coach heeft mooie woorden voor zijn aanval, en verdediging. "Ons doelpunt was mooi, maar de sterkte van onze verdediging telt ook. Hierdoor incasseren we weinig goals. Met deze deugddoende winst schuiven we weer een plaats op in de rangschikking."