Heeft Kylian Mbappé echt voor Real Madrid gekozen? 'Deze absolute grootmacht kwam vorige week plots met een voorstel op de proppen'

De transfersoap rond Kylian Mbappé lijkt eindelijk voorbij. Het is wachten op officieel nieuws, maar de Fransman trekt naar Real Madrid. Al kwam er op het allerlaatste moment nog een vierde geïnteresseerde partij met een voorstel op de proppen.

De voorbije weken waren er drie clubs die concreet waren voor Kylian Mbappé: PSG, Real Madrid en Liverpool FC. Het was niet het geval dat de andere Europese grootmachten geen kans maakten, maar de Fransman gaf zelf aan dat zijn toekomst in Parijs, Madrid of Liverpool zou liggen.

CADENA Ser weet dat afgelopen week alsnog gesprekken hebben plaatsgevonden met een andere geïnteresseerde partij. Manchester City vroeg én kreeg een onderhoud met (de entourage van) Mbappé. Al was dat gesprek er vooral eentje uit beleefdheid.

Meer zelfs: in de gesprekken werd voor The Citizens al snel duidelijk dat Mbappé zijn keuze had gemaakt. Al willen we wel even stellen: stel je een elftal voor met Kevin De Bruyne, Erling Braut Haaland en... Mbappé. Wie zou zo'n hogesnelheidstrein kunnen afstoppen?

Waar speelt Kylian Mbappé volgend seizoen?

De keuze van Mbappé is uiteindelijk op Real Madrid gevallen. Volgens unanieme bronnen tekende de Fransman een tweetal weken geleden zijn contract bij De Koninklijke. Het is de bedoeling om het nieuws pas officieel te maken na het seizoen.