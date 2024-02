Peter Vandenbempt heeft geen goed nieuws voor Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC verloor afgelopen weekend van KV Mechelen. Dat heeft voor analist Peter Vandenbempt de nodige gevolgen.

De nederlaag van Royal Antwerp FC had voor een stuk te maken met hoe de regerende landskampioen zelf voor de dag kwam, al was het ook de verdienste van KV Mechelen zelf dat ze de wedstrijd wonnen.

Besnik Hasi heeft de ploeg gereanimeerd en zorgt ervoor dat er gretig verdedigd wordt. Ook de omschakeling wordt heel goed uitgebuit, maar vooral de komst van Slimani is een heel goed wapen voor Malinwa.

Antwerp wordt geen kampioen

Antwerp speelde daarentegen zeer matig en vooral bij de omschakeling van Mechelen was The Great Old kwetsbaar. Ze hadden zelfs drie of vier doelpunten om de oren kunnen krijgen.

“We dachten dat alles net op tijd in zijn plooi viel. Ondanks de vertrekkers, leek het klaar voor de eindsprint. De coach relativeert dat nu zelf”, zo stelt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Alles moet meezitten en dat is niet meer het geval. Vandenbempt heeft dan ook geen goed nieuws voor de supporters van Royal Antwerp FC.

“Kampioen zal Antwerp niet worden dit seizoen. Het staat al 18 punten achter op Union en won slechts 12 wedstrijden. Na het sprookje van vorig jaar lijkt Europees voetbal wel het minimum.”

“En zondag gaat het bij KAA Gent beter niet verliezen, want wie weet moet Antwerp dan weer achterom kijken”, is zijn besluit.