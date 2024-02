Vechtscheiding in de maak: 'Luka Modric is woest en wil per direct vertrekken bij Real Madrid'



Het huwelijk van Real Madrid en Luka Modric lijkt alsnog op een scheiding te eindigen. De Kroaat werd afgelopen zomer overtuigd om zijn contract in de Spaanse hoofdstad te verlengen, maar de gemaakte beloftes worden niét nagekomen. Luka Modric stond afgelopen zomer al met één voet buiten het Estadio Santiago Bernabeu. De 38-jarige Kroaat kon héél véél geld verdienen in Saoedi-Arabië, maar werd uiteindelijk door Florentino Perez overtuigd tot een extra jaar bij Real Madrid. De voormalige Gouden Bal vroeg én kreeg garanties. Perez beloofde de middenvelder dan wel geen basisplaats, maar in de belangrijke wedstrijden zou Modric nog steeds het verschil maken. Niets is tegenwoordig echter minder waar. © photonews Met een gemiddelde van zo'n veertig speelminuten per wedstrijd bengelt Modric zelfs helemaal onderaan de tabel. Wat ook niet helpt: Modric vroeg meerdere keren uitleg aan Carlo Ancelotti, maar de Italiaan wimpelde de verzoeken om een gesprek simpelweg af. Gaat Luka Modric nu nog vertrekken bij Real Madrid? De Spaanse kranten weten dat Modric liever vandaag dan morgen wil vertrekken bij Real Madrid. Er zijn nog enkele transfermarkten open, maar ook hier ligt Real Madrid dwars. De Koninklijke wil dat de Kroaat zijn contract zal uitdienen. Is er nog een jarenlang gelukkig huwelijk dan toch nog een vechtscheiding op komst?





