De transfer van Igor Thiago naar Brentford heeft voor veel ophef gezorgd. De Engelse club zal 37 miljoen euro neerleggen om de diensten van de Braziliaanse aanvaller te verwerven.

De transfersom van Igor Thiago roept vragen op. Brentford zou Nusa voor dit bedrag hebben willen aantrekken, maar de Noor slaagde niet voor zijn medische keuring. Ondanks zijn indrukwekkende statistieken, is Thiago echt 37 miljoen euro waard?

Dit onderwerp werd maandagavond besproken bij La Tribune. RTBF-consultant Stephan Streker kwam met een stevig bommetje af: de transfer zou in werkelijkheid veel minder dan 37 miljoen euro bedragen.

Heeft Club Brugge gelogen over de transfer van Igor Thiago naar Brentford?

"Ik zal mijn bron niet noemen, vraag me echt niet om dat te doen, maar het is echt een heel goede bron. Het schijnt dat deze cijfers overgewaardeerd zijn en niet geverifieerd" legde hij live uit.

Hij onthulde ook dat de transfersom van Arthur Vermeeren ook geen 25 miljoen euro was, maar veel minder. "Mijn bron? Een clubvoorzitter. Hij vertelde me dat Thiago absoluut geen 37 miljoen was, maar 16."